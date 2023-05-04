Жилые дома: 15-ти и 16-ти этажные здания с коридорной планировочной схемой.

С двумя лифтами, грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг и незадымляемыми лестничными клетками.



Статус помещений – квартира.

Планировки – свободные. Устройство внутриквартирных и межкомнатных перегородок из ГКЛ, а также перегородок санузлов из ГКЛ выполнятся собственниками квартир после ввода объекта в эксплуатацию.



Каждая квартира, за исключением первых этажей, имеет собственный балкон.

Площади квартир варьируются от 17,6 кв.м. до 89,4 кв.м



В галерее представлены студия, однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная квартиры на 14 этаже.