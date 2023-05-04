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ЧАЙНЫЕ ХОЛМЫ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Застройщик
ООО
«Центральная Инвестиционная Компания»
Генеральный подрядчик
ФЗ-214
Строительство осуществляется по
  • Комфорт+
    класс
  • Территория комплекса
    3 Га
  • Сделка по ФЗ-214 застрахованная государством
  • 3 квартал 2025 г. сдача в эксплуатацию
  • Вентилируемый
    фасад
  • Площадь квартир от 17,6 до 89,4 м2
  • 3 км до моря
  • Рассрочки и ипотеки
  • Материнский капитал
  • Военная ипотека
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ЖК «Чайные Холмы» новый проект который строится в пос. Дагомыс г. Сочи – в полном согласии с природой! Жилой комплекс располагается вдоль долины реки «Восточный Дагомыс» в зеленой и экологической зоне с видом на чайные плантации, море и горы, с удобной транспортной развязкой. Мы нашли и воплотили в реальность идеальный баланс города и природы! Здесь каждый найдет место по душе!
Строительство ведется согласно ФЗ 214 с эскроу-счетами банка «ВТБ», что является гарантией безопасности сделки. Застройщиком ЖК «Чайные Холмы» является ООО «Центральная инвестиционная компания», Генеральным подрядчиком является строительная компания ООО «ALK++», являющаяся одной из крупнейших строительных компаний Краснодарского Края, осуществляющая строительство жилых и коммерческих объектов в г. Сочи с 2001 года.
Сдача жилого комплекса в эксплуатацию также планируется одновременно, но не позднее III квартале 2025 года.
В состав комплекса входят:
- 8 одноподъездных жилых многоквартирных домов, 2 из которых реконструируемые (на 1308 квартир);
- здание дополнительного образования;
- четырехэтажная автостоянка на 565 м/м
Помимо строительства комплекса одновременно осуществляется:
• строительство здания дополнительного образования, общей площадью 1026,2 квадратных метра;
• строительство набережной вдоль реки «Восточный Дагомыс», протяженностью более 1 километра с детскими площадками, зонами отдыха, велосипедной дорожкой;
• строительство автомобильного моста через реку «Восточный Дагомыс»,
• реконструкция автомобильной дороги по улице Российской
Территория ЖК «Чайные Холмы»
  • 8
    монолитных домов с вентилируемыми фасадами.
  • 1308
    Общее количество квартир
  • 565
    м/мест на 4-х уровневом паркинге. + стоянка на закрытой территории на 130 м/мест
  • 130
    м/мест на автостоянке на закрытой территории
  • 3
    -х этажное здание дополнительного образования
  • 6
    детских площадок
  • 2
    спортивные площадки
  • 1
    км благоустроенная набережная зона горной речки «Восточный Дагомыс»
Планировки квартир
Жилые дома: 15-ти и 16-ти этажные здания с коридорной планировочной схемой.
С двумя лифтами, грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг и незадымляемыми лестничными клетками.

Статус помещений – квартира.
Планировки – свободные. Устройство внутриквартирных и межкомнатных перегородок из ГКЛ, а также перегородок санузлов из ГКЛ выполнятся собственниками квартир после ввода объекта в эксплуатацию.

Каждая квартира, за исключением первых этажей, имеет собственный балкон.
Площади квартир варьируются от 17,6 кв.м. до 89,4 кв.м

В галерее представлены студия, однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная квартиры на 14 этаже.
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Ход строительства
Контакты отдела продаж
+7 (920) 111-55-55
Адрес:
улица Российская, 24, пос. Дагомыс, Сочи, Краснодарский край
Часы работы:
Пн-вс С 08:00 До 21:00